Gegen Kellerkind Sandhausen: Rostock verpasst wichtigen Sieg

Die Gäste aus Sandhausen kamen gut in die Partie, verpassten es aber früh, in Führung zu gehen. Nach einer Rostocker Drangphase Mitte der ersten Hälfte, in der Lukas Hinterseer den Pfosten traf (35.), gelang dem von Alois Schwartz trainierten SVS schließlich doch die Führung: Kinsombi stolperte den Ball nach einem von ihm selbst eingeleiteten Konter und der Vorarbeit seines Bruders David aus kurzer Distanz ins Tor.