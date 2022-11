Jubel-Erlaubnis von Cristiano Ronaldo: Alejandro Garnacho lebt den Traum einer ganzen Generation

Gut 18 Jahre ist es her, dass der argentinische Superstar das Licht der Welt erblickte. Und am Donnerstag stand er mit seinem großen Idol nicht nur auf dem Platz - CR7 höchstpersönliche legte ihm den ersten Treffer als United-Profi auf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Ein gigantischer Moment für Garnacho, der mit seinem Treffer in der Europa League ganz nebenbei auch noch das Siegtor gegen Real Sociedad erzielte. Der Youngster kam 2020 von Atlético Madrid nach Manchester - Ronaldo-Fan ist er aber schon sein ganzes Leben lang.

Und so verwundert es auch nicht weiter, dass er nach seinem Tordebüt eine Bitte an sein Idol richtete. Wie Kameraaufnahmen zeigen, deutete er dessen Jubel an - Ronaldo hatte zuletzt mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen zelebriert. Garnacho wollte es ihm gleichtun.