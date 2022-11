Gladbach - VfB: Jonas Hofmann trifft bei Comeback nach vier Minuten

Jonas Hofmann ist keine drei Wochen vor dem ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar wieder fit.

In seinem ersten Einsatz nach dreiwöchiger Verletzungspause benötigte der Gladbacher Außenstürmer nicht einmal vier Minuten, um die Fohlen im Spiel gegen den VfB Stuttgart ( JETZT im LIVETICKER ) mit 1:0 in Führung zu bringen.

Auch für Bundestrainer Hansi Flick ist dies eine gute Nachricht: Hofmann scheint keine drei Wochen vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar wieder topfit.

Der 30-Jährige, der in den WM-Plänen von Flick eine zentrale Rolle einnimmt, hatte am 18. Oktober im DFB-Pokal beim 1:2 in Darmstadt eine Schultereckgelenkssprengung ohne knöcherne Beteiligung erlitten