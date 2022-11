Vidal-Sticheleien lassen Real-Star Rodrygo kalt

Arturo Vidal sendet nach dem Triumph in der Copa Libertadores eine Kampfansage an Real Madrid. Rodrygo lassen die Sticheleien des Chilenen kalt.

Die Freude nach dem Triumph in der Copa Libertadores über den Club Athletico Paranaense war bei Ex-Bayern-Star Arturo Vidal und seinem Verein Flamengo grenzenlos. In allen Feierlichkeiten ließ sich der Chilene von den Fans bejubeln und sendete eine Kampfansage:

Das Video mit der Kampfansage an Real erreichte in Windeseile auch Spanien. Real-Star Rodrygo reagiert allerdings völlig gelassen auf Vidals Aussagen.

„Ich glaube, er ist untröstlich, aber wir haben nicht viel darüber gesprochen. Wir haben uns gerade ein paar Videos angesehen, aber okay. Wir haben uns das Spiel angesehen, über das Spiel gesprochen und so weiter. Aber das ist im Moment nicht so wichtig, denn wir haben noch viel vor uns“, sagte der 21-Jährige bei TNT Sports Brazil. „Wenn es so weit ist, werden wir darüber sprechen.“