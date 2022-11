Champions League: Rassismus-Vorfall gegen Rico Lewis von Manchester City

Wie schon in den Youth-League-Duellen mit Borussia Dortmund sorgt der FC Sevilla auch in der Champions League für negative Schlagzeilen. Dieses Mal sind es die Anhänger, die für rassistische Entgleisungen sorgen.

Zwei Anhänger wurden nach dem Spiel festgenommen, wie seitens der Gastgeber bestätigt wurde. In einem offiziellen Statement verurteilte City die Vorfälle.

Die Angelegenheit werde nun weiter von Sevilla und der Polizei in Manchester untersucht, heißt es. „Wir werden keinerlei Diskriminierung in unserem Stadion tolerieren und Rico nach diesen abscheulichen Vorfällen unsere volle Unterstützung anbieten“, beteuerte der Klub.

In der 85. Minute kam es bei der Auswechslung des Startelf-Debütanten zu rassistischen Anfeindungen. Sevilla behauptet in einem Statement, dass es in ihrem Ramon Sanchez-Pizjuan-Stadion nie „rassistische oder fremdfeindliche Episoden gab und ihre Fans sich immer für den Kampf gegen Rassismus eingesetzt haben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)