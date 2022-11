Sotheby's: Schumacher-Ferrari von 2003 wird versteigert

Einer der wichtigsten Dienstwagen von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher kommt unter den Hammer. Der Ferrari F2003-GA wird am kommenden Mittwoch beim Auktionshaus Sotheby‘s in Genf versteigert, es handelt es sich um den Boliden mit der Chassis-Nummer 229. Im Jahr 2003 fuhr Schumacher damit zu seinem sechsten von insgesamt sieben WM-Titeln.

Sotheby's spricht von einer „außergewöhnlichen" Gelegenheit und wirbt auch mit einem Video von Schumachers Sohn Mick für die Auktion. In der damaligen V10-Ära der Königsklasse „hörten sich die Autos am schönsten an und waren am schönsten zu fahren", sagt der aktuelle Formel-1-Pilot, „ich wäre gerne in dieser Zeit unterwegs gewesen."