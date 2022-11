La Liga: Wirbel um Rücktritt von Gerard Piqué vom FC Barcelona

Am Dienstag hatte Gerard Piqué seinen Rücktritt vom FC Barcelona verkündet. Nun gibt es Mutmaßungen, die einen rein sportlichen Abgang bezweifeln.

Gerard Piqué ist zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt mitten in der Saison zurückgetreten . Über den Grund seines Abschiedes gibt es Spekulationen.

Demnach sei im spanischen Kongress ein neues Sportgesetz verabschiedet worden, wonach kein aktiver Spieler Geschäftsbeziehungen zu einem Wettbewerb unterhalten dürfe, an dem er selbst aktiv teilnimmt. Zwar müsse der Senat den neuen Gesetzesentwurf noch final absegnen, dennoch könnte der Kongressentscheid als Indiz für seine Entscheidung herhalten.

Gerard Piqué steht mit seiner Agentur Kosmos in Geschäftsbeziehungen zu La Liga. Erst im April wurde in der Tageszeitung El Confidencial öffentlich, dass der Katalane dafür sorgte, den spanischen Supercup in Saudi-Arabien auszutragen. Demnach soll der Barca-Profi mit seiner Agentur 24 Millionen Euro für die Einfädelung des Deals erhalten haben.