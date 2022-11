Anzeige

Europa League: Red Bull Salzburg veräppelt Lewy, Pogba und Co. Salzburg veräppelt Lewy und Co.

Lewandowski und Co: Diese Superstars spielen künftig Europa League

SPORT1

Nach dem Abstieg von der Champions League in die Europa League hat Red Bull Salzburg Lewandowski, Pogba und Co. in einem TikTok-Video auf die Schippe genommen.

Red Bull Salzburg hat sich über die europäischen Spitzenvereine lustig gemacht, die nun mit dem österreichischen Serienmeister in der Europa League an den Start gehen müssen.

Der FC Barcelona und Juventus Turin beendeten ihre Champions-League-Gruppen bekanntlich nur als Dritte und müssen jetzt zusammen mit Salzburg auf der kleineren europäischen Bühne mittanzen. Manchester United und der AS Rom waren dagegen bereits von Anfang an in der Europa League aktiv. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Anzeige

Tanzen ist ein gutes Stichwort, denn die Social-Media-Abteilung von Red Bull stellte ein etwas provokantes Video ins Netz, wo ihre berühmten „Kollegen“ zum High-School-Musical-Song „We‘re All in This Together“ tanzen.

Das lustige TikTok-Video wurde bereits mehr als eine Million Mal angesehen und über 170.000 Mal gelikt (Stand, 4. November, 13.05 Uhr).

Der Clip zeigt United-Star Cristiano Ronaldo, Juventus-Ass Paul Pogba und Barcas Top-Stürmer Robert Lewandowski beim Tanzen, während der Musical-Song als Soundtrack zu ihren eleganten Bewegungen darüber gelegt wurde.

Barca, Juve und ManUnited in der Europa League

Danach sieht man die Salzburger Spieler, die nach einem Tor jubeln und tanzen, gefolgt von Roma-Trainer Jose Mourinho, dessen Kopf über ein tanzendes Kind gelegt wurde.

Während die Mannschaft vom deutschen RB-Coach Matthias Jaissle wohl gut lachen hat und sich auf die Duelle mit den Top-Klubs freut, werden die Reaktionen der veräppelten Stars weniger nett ausgefallen sein.

Zunächst müssen die Mozartstädter aber im Sechzehntelfinale antreten und treffen dort auf einen Gruppen-Zweiten der Europa League. Die Sieger aus diesem Duell bekommen es dann im Achtelfinale mit einem Europa-League-Gruppensieger zu tun.

Dabei kommen auf Österreichs letzten Europapokal-Vertreter durchaus prominente Namen zu: ManUnited, die Roma oder Union Berlin könnten die Gegner sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Anzeige

Duelle mit Ajax Amsterdam, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, FC Sevilla, Sporting Lissabon und Shakhtar Donezk, die allesamt aus der Champions League in die Europa League abgestiegen sind, sind vorerst nicht möglich.

Die Europa-Leauge-Lostöpfe

Die möglichen Gegner von Red Bull: PSV Eindhoven, Stade Rennes, AS Rom, Union Berlin, Manchester United, FC Midtjylland, FC Nantes, AS Monaco.