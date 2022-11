WM 2022: Als Werner-Ersatz! WM-Ticket & DFB-Debüt für zwei Bundesliga-Stars?

Nach der Absage von Timo Werner wird auf der heiß diskutierten Stürmer-Position beim DFB ein Platz frei. In einer SPORT1-Umfrage stimmten User über einen Ersatzkandidaten ab, bei dem sich zwei Spieler einen Zweikampf lieferten. Aber sollten nicht vielleicht beide mit zur WM nach Katar?

Genau darüber haben SPORT1 -User abgestimmt und sich für einen Bundesliga-Profi entschieden, der aktuell in aller Munde ist.

Die restlichen beiden Kandidaten schienen für die User deutlich interessantere Optionen zu sein. So setzte sich Bundesliga Top-Torschütze Niclas Füllkrug am Ende mit 48 Prozent der Stimmen durch, gefolgt von Youssoufa Moukoko, der 38 Prozent der Stimmen erhielt.

Müssen Füllkrug UND Moukoko mit zur WM?

Der Triumph von Füllkrug ist kein Wunder, denn immerhin steht der Werderaner mit seinen neun Toren an der Spitze der Torjäger-Liste, und das bei einem Aufsteiger. Der 29-Jährige, der noch kein A-Länderspiel auf dem Buckel hat, ist aktuell in absoluter Top-Form. Warum sollte das also nicht auch für eine WM-Teilnahme reichen?