Gladbach - Stuttgart LIVE im Stream und Ticker: Gelingt Gladbach die Trendwende?

Vier Niederlagen aus den letzten sechs Pflichtspielen - so lautet die schwache Ausbeute von Borussia Mönchengladbach aus den letzten Wochen. Gegen den VfB Stuttgart will die Borussia wieder zurück in die Erfolgsspur kommen (ab 20:30 Uhr im Liveticker bei SPORT1). Der Gegner reist allerdings mit reichlich Rückenwind an.