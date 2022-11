Europa-League-Auslosung mit Freiburg, Union & Leverkusen: Alle Infos

Die K.O.-Runde in der Europa League ist komplett. Mit dem SC Freiburg, Union Berlin und Bayer Leverkusen sind noch drei deutsche Teams dabei. SPORT1 liefert alle Infos zur Auslosung.

Die Gruppenphase in der Europa League ist vorbei.

Noch vor der Weltmeisterschaft in Katar werden die Paarungen für die Playoffs ausgelost. Genauer gesagt am 7. November, im Haus des europäischen Fußballs von Nyon. SPORT1 begleitet die Auslosung im LIVETICKER. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Aus deutscher Sicht sind der SC Freiburg, Union Berlin und Bayer Leverkusen in der Europa League noch dabei. Freiburg steht sogar bereits im Achtelfinale als Gruppensieger. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Europa League: So werden die Playoffs ermittelt

Die acht Gruppensieger haben Ende Februar noch frei. Sie stehen direkt im Achtelfinale. So darf auch der SC Freiburg noch durchschnaufen und darf in den Playoffs zuschauen.

Die acht Gruppendritten der Champions League, die nun in der Europa League antreten, werden in einem Topf landen. Darunter befindet sich zum Beispiel Bayer Leverkusen. Sie treten im Hinspiel zu Hause an.