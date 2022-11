Gladbach-Boss: Das ist der Plan mit Bensebaini, Sommer, Gosens & Co.

Insgesamt neun Verträge laufen bei Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer aus. Sportchef Virkus äußert sich nun zu Sommer, Thuram, Gosens und einem BVB-Angebot.

Auf die Frage, ob der BVB schon ein konkretes Angebot für den Außenverteidiger in Gladbach hinterlegt habe, antwortete Virkus auf der Pressekonferenz der Fohlen kurz und bündig mit „Nein.“ Wie SPORT1 berichtete, ist man in Dortmund allerdings durchaus angetan von dem Algerier. ( Bundesliga: Holt Borussia Dortmund im zweiten Anlauf Bensebaini aus Gladbach? ).

Ob Bensebaini am Niederrhein noch einmal verlängert, ist offen. Auch Marcus Thuram könnte ein möglicher Wechselkandidat sein.

Kommt Gosens? - Keine Sommer-Verlängerung vor der WM

Fortschritte konnte Virkus daher weder bei Bensebaini noch in der Personalie Thuram vermelden. Bei Letzterem war zwischenzeitlich unter anderem über ein Interesse des FC Bayern spekuliert worden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Angesprochen auf Robin Gosens, der als Ersatz für den abwanderungswilligen Bensebaini ins Gespräch gebracht wurde, gab sich der Virkus ebenfalls zurückhaltend: „Man muss gucken, was auf dem Markt passiert. Du versuchst, clevere Wenn-Dann-Geschäfte zu machen“, so der 55-Jährige. Ob man sich um Gosens (derzeit bei Inter Mailand) bemühen wird, hängt also auch von der Entwicklung bei Bensebaini ab.