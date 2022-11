Cristiano Ronaldo zurück zu Sporting Lissabon? So wahrscheinlich ist eine Rückkehr

Sporting-Experte würde sich über CR7-Rückkehr freuen

Monteiro erklärte seine Euphorie: „Meine Freude hätte zwei Gründe: Zum einen wäre die Marke CR7 für unsere Liga etwas Großartiges. Die portugiesische Liga hat zwar vieles zu bieten, aber es fehlt an Strahlkraft, an internationaler Dimension und an Aufmerksamkeit von außen. Ein großer Name könnte daran etwas verändern.“