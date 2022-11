Chelsea-Star Aubameyang provoziert vor pikantem Duell mit Ex-Klub Arsenal

Vor dem London-Derby zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal am kommenden Sonntag ( ab 13 Uhr im LIVETICKER bei SPORT1 ) hat Pierre-Emerick Aubameyang mit einer Ansage an seinen Ex-Arbeitgeber Arsenal für Aufsehen gesorgt.

In dem Promo-Clip von BT Sport TV sagte Aubameyang: „Nichts Persönliches, Arsenal.“ Und weiter: „Ich bin zurück. Ich bin blau. Ich bin bereit.“ Im Lager der Arsenal-Fans sorgte der Gabuner damit für Kopfschütteln. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Ein Gunners-Anhänger twitterte: „Wir müssen gewinnen. Seine Respektlosigkeit, die er dem Klub gezeigt hat, nachdem ihn so viele von uns auch nach seinem Abgang unterstützt haben, ist unglaublich.“

Vom Fanliebling zum Arsenal-Feindbild in Rekordzeit

Ein weiterer Arsenal-Fan schrieb: „Ich kann nicht glauben, dass er sich dazu bereit erklärt hat, dies zu sagen. Er hatte ein Problem mit (Mikel) Arteta und nicht mit dem Verein und den Fans, von einem respektierten ehemaligen Spieler hat er sich schnell in einen Feind verwandelt.“

Der User spielte damit auf den Clinch zwischen Aubameyang und Arsenal-Coach Mikel Arteta an, der auch nach dem Abgang des Gabuners weiter schwelte.

Mikel Arteta hatte Aubameyang in der Saison 2021/22 zum Ende der Hinrunde zunächst aus dem Kader gestrichen und ihm das Kapitänsamt entzogen. Anschließend wurde der Stürmer von Arteta ignoriert und aus dem Teamtraining verbannt. Es folgte der Last-Minute-Wechsel zum FC Barcelona.

Aubameyang-Ansage als Extra-Motivation?

Eine Amazon-Dokumentation hatte gezeigt, wie der Spanier sein Team in der vergangenen Saison mit einem Tweet von Brentfords Stürmer Ivan Toney für das Rückspiel gegen Brentford motiviert hatte. Gut möglich also, dass das Aubameyang-Video kurz vor Spielbeginn noch einmal in der Arsenal-Kabine abgespielt wird.