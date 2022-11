DFB-Frauen ohne Schüller in die USA - Kössler rückt nach

Die deutschen Fußballerinnen müssen bei den anstehenden Länderspielen in den USA auf Lea Schüller verzichten.

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen müssen bei den anstehenden Länderspielen in den USA auf Lea Schüller verzichten. Die Torjägerin von Bayern München sagte ihre Teilnahme aufgrund von Kniebeschwerden ab. Wie der der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Melissa Kössler von der TSG Hoffenheim nach.