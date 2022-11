"Fatales Zeichen": Harsche Kritik an Faesers Katar-Besuch

„Wenn jetzt gesagt wird, dass die WM bedenkenlos für queere Menschen sei, ist das ein fatales Zeichen für die queere Community in Katar“, sagte Rudolph der Frankfurter Rundschau und fragte: „Welches Katar hat denn Nancy Faeser bitte gesehen? Dann kann sie sich auch gleich durch Nordkorea führen lassen.“

Faeser hatte auf der gemeinsamen Reise ins Emirat mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf von der katarischen Regierung die Garantie bekommen, dass alle Fans bei dieser WM sicher durch Katar reisen können. Also auch Angehörige der LGBTIQ-Community, obwohl Homosexualität im Emirat unter Strafe steht.

Rudolph kritisierte, man habe in den Gesprächsrunden hinterlegt, dass der Dialog so kurz vor dem Turnier lediglich der "Legitimation" diene. Die Gespräche müssten zwingend nach der WM geführt werden, um "genau draufzuschauen, was sich wirklich verändert hat".