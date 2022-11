Anzeige

2. Bundesliga LIVE im TV, Stream und Ticker mit Darmstadt-Hannover und dem Topspiel bei SPORT1 Verteidigt Darmstadt gegen 96 Platz 1?

In den Winkel! Aber dieses Traumtor reicht Darmstadt nicht

SPORT1

Der 15. Spieltag in der 2. Bundesliga wird in Darmstadt mit einem absoluten Spitzenspiel eröffnet. Im Zweitliga-Topspiel steht ein spannendes Traditionsduell an.

Hannover 96 will mit einem Auswärts-Coup bei Tabellenführer Darmstadt ganz oben anklopfen (ab 18:30 Uhr im Liveticker bei SPORT1). Die Darmstädter wollen dagegen ihren Platz an der Sonne verteidigen. Auch die weiteren Begegnungen des Spieltags versprechen einiges an Spannung.

Gleich zwei Spitzenspiele am 15. Spieltag

Wenn der 15. Spieltag am Darmstädter Böllenfalltor eröffnet wird, weht ein Hauch von Bundesliga durch das Stadion. Mit Hannover 96 kommt ein ehemaliger Bundesligist und Aufstiegsanwärter zu den Lillien. Letztere wollen ihren Lauf von 13 Partien ohne Niederlage fortsetzen (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).

Anzeige

Bei einem Heimsieg könnten die Darmstädter den Vorsprung auf die 96er auf acht Punkte ausbauen. Die Hannoveraner haben die Möglichkeit mit einem eigenen Dreier in die Aufstiegsränge vorzustoßen und dem Spitzenreiter so richtig auf die Pelle zu rücken.

Im zweiten Spiel am Freitagabend empfängt Hansa Rostock den SV Sandhausen (ab 18:30 im Liveticker bei SPORT1).

Am Samstag folgt direkt das nächste Top-Duell: dann empfängt der viertplatzierte 1.FC Heidenheim den Tabellendritten SC Paderborn. Mit einem Sieg könnten die Mannen von Frank Schmidt an Paderborn vorbeiziehen.

Traditionsduell auf der Alm LIVE bei SPORT1

Im Zweitliga-Topspiel am Samstagabend kommt es zu einem wahren Traditionsduell. Arminia Bielefeld empfängt den 1.FC Kaiserslautern (2. Bundesliga: Topspiel Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern LIVE auf SPORT1). Für die Roten Teufel ist die Fahrt auf die Bielefelder Alm eine Reise in die unliebsame Vergangenheit: 2018 stieg man dort zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die 3. Liga ab.

Am Sonntagmittag greift auch der Hamburger SV ins Geschehen ein. Gegen Jahn Regensburg will der HSV nach dem wichtigen Sieg in Paderborn weiter nachlegen. Fürths neuer Trainer Alexander Zorniger tritt mit Greuther Fürth in seinem zweiten Spiel bei den formstarken Braunschweigern an.

So können Sie die 2. Bundesliga live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky, SPORT1

Anzeige

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der 15. Spieltag der 2. Bundesliga:

Freitag, 18:30 Uhr:

SV Darmstadt 98 - Hannover 96

Hansa Rostock - SV Sandhausen

Samstag, 13:00 Uhr:

1. FC Heidenheim - SV Paderborn

Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli

Karlsruher SC - Holstein Kiel

Samstag, 20:30 Uhr:

Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern

Anzeige

Sonntag, 13:30 Uhr:

Hamburger SV - Jahn Regensburg

1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth