"Nie größer als ein Verein": Ibrahimovic kritisiert PSG-Superstar Mbappe

Zlatan Ibrahimović übt Kritik an Kylian Mbappé. Der Schwede sieht dabei auch ein Problem im Umfeld des PSG-Superstars.

Zlatan Ibrahimović äußerte bei Canal+ jedenfalls Kritik am Verbleib des 23-Jährigen in Paris. „Hat Mbappé die richtige Entscheidung getroffen, in Paris zu bleiben? Für sich selbst? Nein. Für Paris? Ja. Er hat die richtige Entscheidung für Paris getroffen, nicht für sich selbst.“