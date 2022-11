Bundesliga: BVB-Star Reus vor Comeback: Terzic für Samstag "sehr zuversichtlich"

La Liga vs. Bundesliga - Deutschland hängt Spanien ab!

Der deutsche Nationalspieler Marco Reus steht rund zwei Wochen vor dem Start der WM in Katar vor seinem Comeback bei Borussia Dortmund.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass er einsatzfähig ist“, sagte BVB-Coach Edin Terzic vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ). Reus hatte sich Mitte Oktober erneut am Sprunggelenk verletzt und scheint nun rechtzeitig zur WM wieder fit zu sein.

Bei der Endrunde in Katar könnte nach dem Ausfall von Timo Werner auch BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko eine Rolle spielen: „Wenn jemand das Spiel von Borussia Dortmund besser macht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch für die Nationalmannschaft in Frage kommt“, so Terzic. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)