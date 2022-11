Der traurige Abschied einer Ikone! Gerard Piqué beendet Karriere bei Barca

Emotional! In diesem Video kündigt Piqué seinen Rücktritt an

Gerard Piqué kündigt mitten in der Saison sein Karriereende an und überrascht damit den spanischen Fußball. Es ist der traurige Abschied eines Idols.

Piqué wurde zur Barca-Legende

In einem Video in den sozialen Netzwerken erklärte der Innenverteidiger, dass das Spiel gegen Almería am kommenden Samstag sein letztes Spiel im Camp Nou sein wird. Das 616. Pflichtspiel für die Blaugrana wird also das letzte sein.