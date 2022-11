Baumgartl wünscht sich Duell mit Haller

Timo Baumgartl von Union Berlin freut sich auf dem Spielfeld auf eine Begegnung mit dem ebenfalls an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller vom BVB.

„Ich hoffe sehr, dass wir uns dann in der Rückrunde gegenüberstehen. Das wäre für uns beide ein wunderschöner Moment“, sagte Baumgartl der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Samstagausgaben).

„Er weiß, dass ich ihm immer helfe und da bin, wenn er irgendetwas braucht“, so Baumgartl, der am Bundesliga-Wochenende mit einer Initiative zur Hodenkrebsvorsorge die Menschen sensibilisieren will. Einige Bundesliga-Spieler werden seine Aktion unterstützen, indem sie auf ihren Schuhen das Bild einer lila Schleife tragen.