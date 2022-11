Aktionsspieltag fürs Ehrenamt am Wochenende

Frankfurt am Main (SID) - Der Profifußball führt am kommenden Wochenende erneut einen Aktionsspieltag für das Ehrenamt durch. Im Rahmen des 25. Jubiläums der "Aktion Ehrenamt" wird es von der Bundesliga bis zur 3. Liga und auch in der Frauen-Bundesliga Video-Spots, Banner, Anzeigen, Texte und Social-Media-Grafiken geben. Durchgeführt wird der Aktionsspieltag in Zusammenarbeit von Deutschem Fußball-Bund (DFB) und Deutscher Fußball Liga (DFL).