FC Bayern: PK mit Nagelsmann - Neuer, Hernández und Sané sollen spielen! De Ligt & Müller fehlen

Nach der perfekten Champions-League-Gruppenphase durch den 2:0-Sieg gegen Inter Mailand ist für den FC Bayern wieder Bundesliga-Alltag angesagt. Am Samstag um 15.30 Uhr sind die Münchner in der Hauptstadt bei Hertha BSC zu Gast. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Nagelsmann über internationales Abschneiden der Bundesliga +++

„Es ist gut, dass viele deutsche Mannschaften international erfolgreich sind. Da freu ich mich drüber, dass die Berichterstattung positiv ist. Dass jetzt aber so viele von denen auf Platz zwei sind, ist nicht so gut für uns. Deswegen ist bei uns eben die Auswahl der möglichen Gegner geringer, aber generell ist es schön, dass international viele Mannschaften aus Deutschland weiterkommen und wir viele Spiele begutachten können.“

+++ Nagelsmann über mögliches Liverpool-Los +++

„Da gibt‘s leichtere Lose, aber man kann den Spieß auch umdrehen. Es gibt jetzt auch nicht allzu viele Mannschaften, die freiwillig gegen uns spielen wollen. Das ist aber alles sehr hypothetisch, das nächste Champions-League-Spiel ist erst in ein paar Monaten. Da ist die aktuelle Form von Liverpool, oder uns, oder Milan, oder PSG, oder Brügge nicht entscheidend. Bis dahin fließt noch viel Wasser die Isar runter. Natürlich lese ich das alles auch und weiß, wer unsere potentiellen Gegner sind, und ich habe auch zu allen eine Meinung. Aber ich mache die Wahl nicht, also warten wir ab.“

+++ Nagelsmann verrät Instagram-Nachricht über Spitznamen +++

+++ Nagelsmann über Salihamidzic-Treffen mit Nübel+++

„Ich halte viel von ihm, aber so überraschend, wie der Artikel jetzt wohl war, dass Brazzo nach Monako fliegt, ist es nicht. Es ist auch sein Job, sich um die Spieler zu kümmern, die verliehen sind, oder in Zukunft eine Rolle für Bayern München spielen.“

+++ Nagelsmann über Werner-Verletzung +++

„Für Timo ist es bitter. Er wäre natürlich sehr gerne dabei gewesen und hätte unserem Spiel sicher auch gut getan durch seinen Speed und seine Torgefahr. Es ist Gott sei Dank keine so schwerwiegende Verletzung, dass die Bundesliga-Saison in Gefahr ist, aber eben natürlich die WM: Das ist immer ein scheiß Zeitpunkt! Gute Besserung, ich glaube, er kommt da wieder raus und wird eine gute Rückrunde spielen.“

+++ Nagelsmann über Comans Situation +++

„Er hatte immer wieder muskuläre Probleme in den letzten Wochen, war nicht ganz frei im Kopf. King hat einfach eine große Historie, was Verletzungen muskulärer Natur angeht, deswegen ist er da immer vorsichtig. Er hatte auch paarmal einen Krampf oder eine Muskelverhärtung und konnte deshalb eine längere Zeit nicht so sprinten, wie es nötig ist. Am Ende kann King besser spielen, als er es aktuell macht. Aber ich weiß auch, dass er besser spielen wird! Er muss einfach maximale Frische in seiner Muskulatur spüren, um an sein Leistungs-Maximum zu kommen, dann ist er unersetzbar für uns!“