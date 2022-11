FC Bayern: Termin für Katar-Reise fix - Spielern droht kuriose Doppel-Reise

Trainer Julian Nagelsmann bestätigte am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hertha BSC SPORT1-Informationen, wonach die Bayern-Profis am 6. Januar 2023 in den Wüstenstaat fliegen, um sich auf den „Restart“ in der Bundesliga vorzubereiten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)