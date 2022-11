RB Leipzig: PK mit Trainer Rose LIVE - Mintzlaff weg, Werner verletzt - wie geht es weiter?

Zunächst wurde bekannt, dass Stürmer Timo Werner verletzungsbedingt die WM 2022 in Katar verpassen und mindestens bis zum Jahresende ausfallen wird. Am Freitagmorgen wurde nun bestätigt, dass Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Sachsen verlassen wird und an die Spitze des Red-Bull-Konzerns aufsteigt.

+++ Rose über Leipzigs Zukunft +++

„Die Befürchtungen ( dass es ohne Red Bull nach dem Tod von Mateschitz in Leipzig nicht weiter gehen könnte ) wurden nur von den Medien suggeriert. Ich bin zwar erst kurz im Verein, habe aber vorher schon in Salzburg gearbeitet. Ich weiß, wie Red Bull tickt, wie jeder mit Herzblut arbeitet und für den Klub alles gibt. Für mich war immer klar, dass der Verein nicht einfach zusammengestampft wird. Es gibt einen klaren Plan, einen klare Idee. Mit Oliver ( Mintzlaff ) gab es auch immer eine Strategie. Genauso wie sein jetziger Schritt. Daher bedarf es keiner Bestätigung ( ob es weitergeht oder nicht) .“

„Er hat es in England richtig gut gemacht. Was man bei ihm schnell vergisst, dass er vor zwei Jahren noch in der 2. Liga in Fürth gespielt hat. Dann eine Bomben-Entwicklung genommen hat, viele Tore vorbereitet hat und auch einige geschossen. Dann bei Hoffenheim ebenfalls eingeschlagen. Jetzt bei uns einer der Vielspieler. Er hat oft die meisten Sprints, die meisten Flanken. Der bringt soviel mit. David ist von der Mentalität her ein absoluter Top-Spieler. Er ist immer da fürs Team. Der wird seinen Weg gehen und bei der WM eine gute Rolle spielen. Es ist richtig und wichtig, bei der WM auf Raum zu setzen.“