Hearthstone: Nach Dämonenjäger und Todesritter - Kommt noch einmal eine neue Helden-Klasse?

"Marsch des Lichkönigs" erscheint am 6. Dezember © Blizzard

Im zweiten Teil des exklusiven Hearthstone-Interviews rund um die neue Helden-Klasse erhielt SPORT1 exklusive Einblicke in die Planung des Todesritters und erhält Antwort auf die Frage, ob in Zukunft noch weitere neue Charaktere geplant sind.

SPORT1 : Abgesehen von der Vielzahl an Karten, die die neue Expansion „Marsch des Lichkönigs“ mit sich bringt, wie lange hat es gedauert allein die neue Klasse Todesritter zu designen? Seit wann habt ihr den Release geplant? Wann kam die erste Idee einer Todesritter-Klasse auf?

Cora Georgiou (Set Lead, Game Designerin) : Genau. Wir arbeiten quasi mindestens ein Jahr im Voraus. Zum Kontext: „Marsch des Lichkönigs“ ist jetzt Expansion 25.0, wir arbeiten aber intern momentan schon an Expansion 28.0.

Cora Georgiou: Wir müssen jetzt erst einmal durchatmen. Ähnlich wie damals, als der Dämonenjäger bei Expansion 17.0 („Ruinen der Scherbenwelt“) erschienen ist, brauchen wir jetzt erst einmal die Zeit, um zu evaluieren, was für den Todesritter funktioniert und was nicht. Wie er sich in das Gesamtgefüge der Hearthstone-Meta einbringt. Wir wollen der neuen Klasse gerecht werden, sprich sie bestmöglich zu supporten, sodass sie sich nahtlos ins bestehende Spiel einfügt.