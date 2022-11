Hammer bei RB Leipzig! Geschäftsführer Oliver Mintzlaff verlässt RB Leipzig und wird Red-Bull-Boss

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff verlässt den Bundesligisten und steigt an die Spitze des Red-Bull-Konzerns auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 47-Jährige wird einer von drei neuen Geschäftsführern beim österreichischen Brause-Hersteller, entsprechende Informationen von SPORT1 bestätigten die Roten Bullen per Twitter am Freitagvormittag. Die Bild -Zeitung hatte zuerst von der Entscheidung berichtet.

Mintzlaff erhält viel Macht im RB-Kosmos

Das heißt, der ehemalige Leichtathlet wird im RB-Kosmos alle Sport-Aktivitäten verantworten: Die Fußball-Klubs Leipzig, Salzburg und New York, die zwei Eishockey-Klubs aus München und Salzburg sowie das Formel-1-Team um Weltmeister Max Verstappen.

In seinen Verantwortungsbereich gehört auch der legendäre America‘s Cup. Zudem ist Mintzlaff zukünftig auch der Chef vom Fernsehsender Servus TV. Dem Bundesligisten aus Leipzig bleibt er „weiterhin verantwortungsvoll verbunden“, als Mitglied des Aufsichtsrats erhalten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Es soll der ausdrückliche Wunsch des verstorbenen Red-Bull-Besitzers Dietrich Mateschitz , dessen Sohnes und des thailändischen Eigentümers des Konzerns gewesen sein, drei Geschäftsführer an die Spitze des Weltkonzern zu setzen.

Was wird nun aus RB Leipzig?

Der neue Sportchef Max Eberl , der Mitte Dezember in Leipzig einsteigt, wird wohlweislich nach seiner krankheitsbedingten Pause und dem Gladbach-Aus nicht in die erste Reihe zurückkehren.

Trotz seines bevorstehenden Abgangs wird aber Mintzlaff von der RB-Konzernzentrale im österreichischen Fuschl am See mitbestimmen, wie es in Leipzig weitergehen wird, damit die Zukunft des Bundesligisten gesichert ist.