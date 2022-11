NFL: Eagles holen achten Sieg im achten Spiel

Die Philadelphia Eagles bleiben in der US-Profiliga NFL weiter unbezwingbar.

Der Super-Bowl-Champion von 2018 gewann das Thursday Night Game bei den Houston Texans dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 29:17 und feierte erstmals in der Historie der Franchise zum Saisonstart acht Siege in Serie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL).