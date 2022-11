Letzte Chance? Ex-Bayern-Talent Sinan Kurt wechselt in die Türkei

Einst galt er unter Pep Guardiola als großes Versprechen für die Zukunft, künftig schnürt das ehemalige Bayern-Talent Sinan Kurt die Kickschuhe in der türkischen vierten Liga.

Das gab der türkische Club am Donnerstag bekannt. Kurt kündigte in der Mitteilung des Vereins an, er „werde hier härter arbeiten und zu meiner alten Stärke und Leistung zurückkommen.“