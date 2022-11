2. Liga: Eintracht Braunschweig – SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag geht es für SpVgg Greuther Fürth zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit acht Partien ist Eintracht Braunschweig nun ohne Niederlage. Braunschweig kam zuletzt gegen den SV Sandhausen zu einem 2:2-Unentschieden. Die SpVgg strich am Freitag drei Zähler gegen DSC Arminia Bielefeld ein (1:0).

Auf des Gegners Platz hat Fürth noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwei Zählern unterstreicht. Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 25 Gegentreffer fing. Am liebsten teilt das Team von Coach Alexander Zorniger die Punkte. Da man aber auch schon fünfmal verlor, befindet sich die Mannschaft derzeit in der Abstiegszone. In den jüngsten fünf Auftritten brachte SpVgg Greuther Fürth nur einen Sieg zustande.