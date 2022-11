Europapokal: Rekord eingestellt! Bundesliga rockt Europa

CL-Achtelfinale: "Bayern geht in jedes Spiel als klarer Favorit!"

Die deutschen Klubs sind im europäischen Wettbewerb so gut wie nie zuvor. Mit sieben Mannschaften in der K.o.-Runde stellen die Bundesligisten einen Rekord. ein

Der SC Freiburg und Union Berlin überwintern in der Europa League. Während die Freiburger sich bereits in der vergangenen Woche für die K.O.-Phase qualifiziert hatten, sicherten sich die Eisernen mit einem Sieg gegen Union Saint-Gilloise das Sechzehntelfinal-Ticket. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League) .

Noch nie schafften es mehr Bundesligisten, sich für die K.O-Runde in den Europacup-Wettbewerben einer Saison zu qualifizieren (in der Saison 2020/21 waren es immerhin sechs).

Und auch nur einer anderen Liga gelang dieses Kunststück bisher - der Premier League in der Saison 2019/20, als vier Klubs in der Champions League und drei Klubs in der Europa League das Weiterkommen geschafft haben.