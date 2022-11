Champions League: Europas Furcht vor den Eintracht-Fans - Schikane als Methode

Ekstase pur! Frankfurt-Fans eskalieren in Lissabon

Die reisefreudigen Fans von Eintracht Frankfurt wurden von Sporting Lissabon scharf ausgebremst. Die Auftritte in Europa League und Champions League haben die Angst wachsen lassen.

Die Blicke regelmäßiger Beobachter von Eintracht Frankfurt wanderten häufiger verwundert in Richtung Gästeblock. Obwohl es im Champions-League-Duell bei Sporting Lissabon um alles ging, war der Support verhältnismäßig leise, kaum wahrnehmbar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Auch Kapitän und Matchwinner Sebastian Rode gab verwundert zu: „Ich habe auf der Bank gesessen und unseren Teammanager Christoph Preuß gefragt, wo die Fans sind. Sie wurden vor dem Stadion festgehalten. Was dort betrieben wird, ist gefühlt Willkür.“

Eine Information kurz vor dem Anpfiff gab tatsächlich Aufschluss über die fehlende Stimmgewalt: „Weil der obligatorische Fanmarsch von der Polizei extrem in die Länge gezogen wurde und aufgrund des unzureichenden Einlassmanagements sind annähernd 800 Fans noch nicht im Stadion.“

In der zweiten Halbzeit erst waren sie vollständig vertreten: lautstark, friedlich, ohne Pyrotechnik oder sonstigem Schnickschnack. Auch sie hatten ihren Anteil am großen Erfolg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Eintracht-Vorstandssprecher Hellmann kritisiert Sporting

Die Gegner wissen spätestens seit der Fan-Invasion in Barcelona, was auf sie zukommt, wenn sie Eintracht Frankfurt zugelost bekommen.

Vorstandssprecher Axel Hellmann fasste zusammen: „Viele Fans sind nach Lissabon gereist, rund 10.000 waren in der Stadt. Nur ein Drittel hat überhaupt Tickets für dieses wichtige Spiel bekommen. Mich betrübt das, weil das Stadion nicht voll war.“

In der Tat meldete der Stadionsprecher nach 80 Minuten die offizielle Zuschauerzahl von rund 41.000. Es waren nicht die zuvor verbreiteten 16.000 oder 20.000 Plätze, doch 10.000 Sitzschalen blieben leer.

Sporting verzichtete also bewusst auf Einnahmen. Schikane als Methode?

Dieser Eindruck verfestigt sich. Schon in Spanien oder auch England ging es ruppig zu vor dem Einlass. Die Toleranzgrenze der Polizei und Ordnungsleute tendiert gen null.

So groß ist der Respekt, die Angst vor der Anhängerschaft der Eintracht inzwischen. Hellmann kritisierte: „Die Fans, um die es gegangen wäre, wären auch auf der Tribüne nicht gefährlich gewesen. Es ist insgesamt nicht das, wie ich mir auf europäischer Ebene den Umgang mit Gästen vorstelle.“

„Die Klubs melden ausverkauft, obwohl noch Plätze frei sind. Ich habe eine andere Vorstellung von einem Fanfest. Aber – so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus.“