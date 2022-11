Piqué hört auf: "Eine unerwartete Bombe" - Reaktionen und Pressestimmen

Emotional! In diesem Video kündigt Piqué seinen Rücktritt an

Gerad Piqué verkündet sein Karriereende in den sozialen Medien und sorgte damit für einen Schock bei den Fans, den Spielern sowie den spanischen Sportzeitungen. SPORT1 fasst alles Reaktionen zusammen.

Gerard Piqué hört auf! Das verkündete der 35-Jährige in einem Video in den sozialen Netzwerken.

Das Ende seiner jahrelangen und erfolgreichen Karriere sorgte umgehend für Reaktionen - in den spanischen Sportzeitungen und vor allem im Netz.

„Schockierendste Sportnachricht der letzten Zeit“

Auch die Barca Blaugranes äußerten sich zu Piqués Karriereende. Die Fanzeitung schrieb: „Der Präsident tritt ab“, was den hohen Stellenwert des 35-Jährigen, der er zumindest bei den Barca-Fans lange hatte, unterstreicht. Zudem bezeichnen sie die Entscheidung Piqués als „schwer zu glauben“.

In der englischen Presse ist das verkündete Karriereende des Innenverteidigers ebenfalls nicht unbeachtet geblieben. Der Mirror schreibt von einem „abrupten Ende“.

Puyol und Ramos würdigen Piqué

In den sozialen Medien wurde sein Video bereits zehntausende Male aufgerufen, es antworten unzählige seiner Teamkollegen und alten Wegbegleiter sowie Rivalen auf diese Schocknachricht.

Carles Puyol, sein ehemaliger Mitspieler bei Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft, meldete sich über Twitter: „Vielen Dank für alles, Geri. Ich stehe unter Schock. Nur wenige haben das Barça-Trikot so verteidigt, wie du es getan hast. Ich werde immer sagen können, dass ich an deine Seite gespielt habe, ein Privileg. Ich liebe dich, mein Freund.“