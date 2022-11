RTL-Übertragung hinkt hinterher: Kurioser Freiburg-Auftritt auf Twitter!

RTL-Stream hinkt hinterher

Beim vermeintlichen zwischenzeitlichen Ausgleich der Aserbaidschaner in der 54. Minute posteten sie: „SC-Fans am TV: Weggucken, wenn ihr kein Gegentor sehen wollt...“, jedoch wurde der Treffer zum Glück der Breisgauer zurückgenommen, „VAR Abseits“.

Auch in der Nachspielzeit, als Freiburg sich noch den Ausgleich fing, konnten sich die Social-Media-Mitarbeiter einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen. „Sieben Minuten noch extra in Baku. Am TV noch bisschen mehr.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League).