FC Bayern: Wann Müller sein Comeback geben soll

Thomas Müller arbeitet derzeit an seinem Comeback, will rechtzeitig für die WM fit werden. Nun gibt es offenbar einen konkreten Termin.

Ein WM-Aus soll allerdings weiter kein Thema sein. „Es ist nichts in Gefahr“, betonte der 33-Jährige immerhin, als SPORT1 ihn am Samstag mit Blick auf das Turnier in Katar nach seiner Verletzung fragte. Und auch Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn meinte in den Katakomben der Allianz Arena: „Das wird sicher nicht mehr lange dauern.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)