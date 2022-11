Europa League: Kurioses Novum um Midtjylland, Feyenoord, Lazio Rom und Sturm Graz in der Europa League

Lewandowski und Co: Diese Superstars spielen künftig Europa League

In Gruppe F der Europa League kommt es zu einer spektakulären Konstellation. Alle vier Mannschaften beenden die Gruppenphase mit der gleichen Punktanzahl.

Spektakuläres Novum in der UEFA Europa League! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Durch den 1:0-Heimsieg von Feyenoord Rotterdam gegen Lazio Rom und den 2:0-Sieg des FC Midtjylland gegen Sturm Graz ist es in Gruppe F des Wettbewerbs zu einer äußerst besonderen Konstellation gekommen.

Alle vier Mannschaften sammelten in den sechs Gruppenspielen jeweils acht Punkte - ein Novum in der Geschichte des Europapokals! Nie zuvor schloss der Erste die Gruppenphase mit genauso vielen Punkten wie der Letzte der Tabelle ab.

Jubeln über den Einzug in die nächste Runde durften allerdings nur Feyenoord Rotterdam und der FC Midtjylland, die aufgrund der besseren Tordifferenz in der Europa League überwintern dürfen. Lazio Rom steigt als Dritter in die UEFA Conference League ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)