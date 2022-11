Kuriose Beschwerde - Superstar Haaland bringt Halland zur Verzweiflung

Das ist mehr als kurios: Halland beschwert sich über Haaland! Warum einem schwedischen Urlaubsort der rasante Aufstieg des Stürmers so gar nicht gelegen kommt.

Tourismuschef reagiert mit offenem Brief

Der findige Chef des Tourismusverbandes der Region, Jimmy Sandberg, hat nun einen offenen Brief an englische Journalisten und Fußballfans geschrieben, in dem er eine korrekte Schreibweise einfordert. „Wir sind Halland. Er ist Haaland. Die Popularität des Fußballphänomens erstickt unsere Online-Präsenz völlig“, schrieb Sandberg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)