Das plant DAZN nach dem Preis-Schock

Es war DER Preis-Schock des Jahres für alle Fußballfans: DAZN erhöhte die Preise um das Doppelte! Nun reagiert Chefin Alice Mascia und gibt Einblicke in die weiteren Zukunftspläne.

Der Streaming-Anbieter DAZN hat seine Kunden in diesem Jahr ordentlich zur Kasse gebeten. Die Preissteigerung von 14,99 Euro auf 29,99 Euro steckt vielen Sportfans noch in den Knochen (DAZN: Neue Preise gelten auch für Bestandskunden - so viele zahlen bisherige User jetzt). DAZN-Chefin Alice Mascia hat die Preiserhöhung nun verteidigt und einen Ausblick auf die weiteren Pläne des Streamingdienstes gegeben.