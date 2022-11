Barca-Idol Pique beendet Karriere am Samstag

Gerard Pique hängt die Fußballschuhe an den Nagel © AFP/SID/JOSEP LAGO

Das spanische und insbesondere katalanische Fußball-Idol Gerard Pique beendet am Wochenende seine große Karriere. Das gab der Welt- und Europameister vom FC Barcelona seinen 20 Millionen Twitter-Followern am Donnerstag in einem Video mit vielen Bildern aus seiner Kindheit bekannt.