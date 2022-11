Kroos: "Guardiola hat bis zum letzten Tag dafür gekämpft, dass ich bei Bayern bleibe"

Toni Kroos hat unter den besten Übungsleitern der Welt gespielt. Einer ist ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben.

Toni Kroos hatte in seiner Karriere einige namhafte Trainer. Er spielte unter Jupp Heynckes, Zinédine Zidane und aktuell unter dem viermaligen Champions-League-Sieger Carlo Ancelotti.

In der spanischen TV-Sendung Universo Valdano verriet der Mittelfeldstratege nun allerdings, zu welchem Coach er die größte Verbindung verspürt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Weiterhin äußerte er sich zur anstehenden Weltmeisterschaft in Katar. Trotz seines Rücktritts im vergangenen Jahr sei er in Gedanken bei der Mannschaft: „Ich werde nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein, aber ich bin sicher, dass ich, wenn ich die Spiele in Deutschland sehe, spielen möchte.“