Denis Zakaria mit erfolgreichem Chelsea-Debüt: Ist das der Wendepunkt für den Problemfall?

Zakaria überrascht: "Dachte nicht, dass ich Gladbach so schnell verlasse"

Denis Zakarias Saison beim FC Chelsea verläuft bislang alles andere als geplant. In der Champions League darf er nun seine ersten Minuten im Blues-Trikot absolvieren und weiß restlos zu überzeugen. Gelingt Zakaria nun der langersehnte Durchbruch bei einem europäischen Topclub?

Der frühere Gladbacher, beim FC Chelsea bislang noch ohne eine Minute Einsatz,, meldete sich beim 2:1-Sieg für die Blues gegen Dinamo Zagreb gleich mit seinem ersten Treffer zurück. Rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft scheint Zakaria endlich die Chance zu erhalten, in London Fuß zu fassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League) .

Zakaria sagte nach dem Spiel es sei ein „unglaubliches Gefühl“ gewesen, an der Stamford Bridge zu spielen. „Ich hoffe, ich werde noch viele Spiele vor diesen Fans spielen“, ergänzte der Mittelfeldmann glücklich.

Der „perfekte Partner für Jorginho“

Von anderer Seite gab es ebenfalls viel Lob nach dem Spiel. Ex-Profi und TV-Experte Joe Cole bezeichnete Zakaria als den „perfekten Partner für Jorginho“. Sein Pendant Glenn Hoddle stimmte Cole zu und sieht Zakaria gerade angesichts des Ausfalls von N‘Golo Kanté als eine wichtige Alternative für Graham Potter an (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League) .

Auch im Netz wurde Zakaria von den Blues-Anhängern für seinen Auftritt gefeiert. Gleichzeitig wurde Trainer Potter aufgefordert, den Mittelfeldmann nun auch in den wichtigen Spielen einzusetzen. Angesichts einer Serie von zuletzt drei Ligaspielen ohne Sieg dürfte der Chelsea-Coach diese Option zumindest noch einmal durchdenken.

Schwieriger Stand bei Potter

Thomas Tuchel, auf dessen Betreiben Zakaria im Sommer verpflichtet wurde, war wenige Tage später schon wieder entlassen. Unter Neu-Trainer Graham Potter wurden Zakarias Dienste bisher noch nicht benötigt. In der Liga schaffte er es insgesamt nur drei Mal in den Kader des Champions-League-Siegers von 2021.

Angesprochen auf seine lange Zeit im Wartestand sagte Zakaria: „Ich muss sagen, dass es sehr schwierig für mich war, so lange auf mein Debüt warten zu müssen. Ich will natürlich immer spielen, es ist nicht einfach, von der Bank aus zuzusehen.“ Gegen Zagreb sei seine Chance nun gekommen und er habe „sie genutzt“, so ein zufriedener Zakaria nach dem Spiel.