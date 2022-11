Nach Schulterverletzung: Neuer peilt Comeback an

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer peilt nach einer Schulterverletzung sein Comeback an.

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer peilt nach einer Schulterverletzung sein Comeback an. „Ich gehe davon aus, dass ich bald wieder spielen kann. Grundsätzlich bin ich fit“, sagte der 36-Jährige im Interview mit RTL/ntv zweieinhalb Wochen vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember).

"Ich habe mein Torwarttraining ganz normal absolviert und werde voraussichtlich auch mit der Mannschaft trainieren und hoffe, dass da alles in Ordnung ist und ich so weitermachen kann", erklärte der Profi von Bayern München. Der Rekordmeister ist am Samstag bei Hertha BSC zu Gast (15.30 Uhr/Sky).