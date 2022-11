FIFA 23: Profis erzürnt! Massive Probleme beim Start der Deutschen Meisterschaft

Der Auftakt in den Premieren-Monat der VBL-Open-Saison 22/23 verlief alles andere als reibungslos. Der Einzelspielerwettbewerb, an dem jeder in Deutschland beheimatete FIFA-Zocker ab 16 Jahren teilnehmen kann, bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich für die Playoffs der Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren.

Jedoch traten bereits mit dem Startschuss am 1. November zahlreiche Bugs auf, die einen fairen Wettstreit erschwerten und nach wie vor nicht behoben sind. Verständlicherweise zeigten sich vor allem ambitionierte eSportler genervt von den Problemen. Doch was war genau passiert?

VBL Open mit Katastrophenstart

Außerdem werden die Punkte, die im Anschluss an jede Partie vergeben werden, teilweise nicht gezählt, was eine falsche Darstellung der Rangliste zur Folge hat. Auch von Grafikfehler in den Menüs ist die Rede. Der Fakt, dass sich die Skill-Sterne der Spieler in den VBL Open von denen ihrer Pendants im Anstoß-Modus unterscheiden, wirft zudem Fragen auf.