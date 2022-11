LIVE im TV, Stream und Ticker: Conference League mit 1.FC Köln-OGC Nizza

OGC Nizza mit Ex-Bundesliga-Trainer Lucien Favre führt die Gruppe D mit acht Punkten vor Partizan Belgrad (ebenfalls 8) und dem 1. FC Köln (7) an. Mit einem Sieg wären die Kölner somit sicher in der nächsten Runde. Sollte Belgrad im Parallelspiel gegen Slovacko nicht gewinnen, wären die Kölner dann sogar Gruppensieger.

Brisanz auch auf den Rängen - Köln geht auf dem Zahnfleisch

Mit bangem Blick sieht man auch dem Aufeinandertreffen der beiden Fanlager entgegen. Das Hinspiel in Nizza wurde von schweren Ausschreitungen überschattet. ( NEWS: Fan-Skandal überschattet Köln-Spiel in Nizza: „Man muss dafür sorgen, dass diese Leute nie, nie wieder ins Stadion kommen“ ) .

Nach der Verschiebung des Spiels gegen Slovacko aufgrund von Nebel haben die Kölner daher einen wahren Terminstress vor der WM-Pause. Am Sonntag gab es in der Liga immerhin ein Remis gegen formstarke Hoffenheimer. Nun folgt also das Endspiel gegen Nizza, ehe am Sonntag in der Liga beim SC Freiburg der nächste dicke Brocken wartet (NEWS:“Jetzt erst recht“: Köln will weiter Moral zeigen).