BVB-Duo verletzt! Marius Wolf und Tom Rothe fallen bis Jahresende aus

Sowohl im Revierduell gegen den VfL Bochum als auch in den finalen Auswärtspartien beim VfL Wolfsburg und in Mönchengladbach muss BVB-Trainer Edin Terzic auf die Dienste der beiden verzichten. Auch die Asien-Reise in der WM-Pause wird ohne das Duo stattfinden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)