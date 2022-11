DFB-Sportgericht reduziert Geldstrafe für Werder Bremen

Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, erklärte, dass dieses „zu Gunsten von Werder Bremen“ davon ausgehe, „dass der Klub in Vorbereitung und bei Durchführung des Spiels gegen Jahn Regensburg viele geeignete Maßnahmen in die Wege geleitet hatte, um den Platzsturm am Spielende zu verhindern beziehungsweise kontrolliert ablaufen zu lassen“.