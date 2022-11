Nico Rosberg fliegt offenbar als Investor aus TV-Show "Die Höhle der Löwen"

Ex-Weltmeister Nico Rosberg ist einem Medienbericht zufolge nicht mehr länger Teil der TV-Show „Die Höhle der Löwen“. Das soll an seinem Unternehmer-Geschick liegen.

Wie die Bild erfahren haben will, verkaufe dieser sich zwar gut als Eigenmarke, „habe aber wenig Unternehmer-Geschick",

Rosberg stieg in der Show überwiegend in Start-Ups mit Technologieprägung ein und investierte in fünf Staffeln etwa 700.000 Euro.