Turn-WM: Schönmaier nachträglich ins Mehrkampffinale

Karina Schönmaier (Bremen) hat bei der Turn-WM in Liverpool nachträglich das Mehrkampffinale am Donnerstagabend (19.45 Uhr MEZ) erreicht. Die 17 Jahre alte WM-Debütantin war nach dem Vorkampf am Sonntag zweite Reserve für die Entscheidung der 24 besten Athletinnen und erhielt nach mehreren Ausfällen nun einen Startplatz.