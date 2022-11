Hearthstone: "Der Todesritter kann einfach ALLES!" - Das exklusive Interview zur neuen Helden-Klasse!

Am 6. Dezember erscheint mit „Marsch des Lichkönigs“ die nächste Hearthstone-Erweiterung. Neben Karten, Schlüsselwörtern und Co. kommt mit dem Todesritter auch eine brandneue Helden-Klasse in Blizzards Kartenspiel. Im exklusiven Interview erfuhr SPORT1 alles über den neuen Charakter.

Hearthstone: Das Making-of des Todesritters

Aber dann versuchten wir uns an der Frost-Rune und merkten „Ups, das ist aber ganz was anderes, eine viel aggressivere Art den Todesritter zu spielen!“, allein durch all die Zauber, die direkten Schaden verursachen.

Die Quintessenz daraus war für uns „Okay, der Todesritter kann einfach ALLES!“ und genau mit diesem Gedanken im Hinterkopf wollten wir ihn auch in Hearthstone sehen. Für uns war es also von Anfang wichtig, den Charakter der Todesritter-Klasse in Hearthstone so divers wie in World of Warcraft darzustellen. Mit all seinen Stärken und Schwächen, die die verschiedenen Playstyles in WoW mit sich bringen.