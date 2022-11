Deutschland Cup: Söderholm mit vier Debütanten und Bokk

Im Kader für das traditionelle Vier-Nationen-Turnier in der kommenden Woche in Krefeld (10. bis 13. November) stehen nur wenige Führungsspieler, dafür aber einige Neulinge und Rückkehrer. „Es sind jüngere Spieler dabei, die sich in der Liga gut präsentiert haben und sich beweisen wollen, und einige, die ein kleines Comeback geben“, sagte der Finne bei der Vorstellung seines 28-köpfigen Kaders für den Saisonstart der Nationalmannschaft.

Ex-Nationalspieler assistiert Söderholm

In den Spielen gegen Dänemark, Österreich und die Slowakei soll seine Mannschaft "die Reaktionsschnelligkeit und Effizienz erhöhen, nicht so viel hin und her jagen, kontrollierter spielen und mehr Zeit in der offensiven Zone verbringen". Diese Fortschritte will der Bundestrainer als Vorbereitung auf die WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai 2023) sehen.